GRAAFIKUD ⟩ Kodumajapidamised vaesuvad juba kolmandat kuud järjest

Kodumajapidamistele antud tagatisega eluasemelaenude keskmine intressimäär oli 2,54 protsenti. See on 0,32 protsendipunkti kõrgem kui juulis ja 0,53 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal. Ühtlasi on see viimase kaheksa aasta kõrgeimal tasemel.