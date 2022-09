Euroopa Komisjon (EK) tegi ettepaneku, et taastuvaist allikaist elektritootjad peaksid selle aasta detsembrist kuni tuleva aasta märtsi lõpuni loovutama tulu, mis on üle 180 euro MWh, asukohamaa riigikassale. Samuti peaksid energiafirmad (kaevandajad, rafineerijad) maksma 2022. aasta tulult 33 protsenti ühekordset erakorralist maksu, mida nimetatakse solidaarsustasuks. EK soovib, et erakorraline maksutulu läheks liikmesriikide riigikassadesse, kust selle abil saaks toetada energiatarbijaid.