Intervjuu ⟩ Madis Toomsalu: kulude kasv jätab Eesti inimestele üsna tühjad taskud

Mida näitab suur pilt?

Kui vaadata Eesti majapidamiste kulusid, siis toit on aastaga umbes 400 miljonit eurot kallimaks läinud. Küte on 400 miljonit eurot kallim, elekter 400 miljonit, kütus 300 miljonit ja laenuintressid 100 miljonit eurot. Need on keskmise sissetulekuga inimese viis suuremat kuluartiklit.