Eesti Energia: elektri hind tõusis Läti ühenduse taastumise tõttu

«Küll on tõenäoline, et Euroopa Liidu asemel saab Venemaa olulisimaks välisturuks hoopis Türgi ja Hiina. Kuigi maagaasitarned Nord Stream 1 kaudu Euroopasse on katkenud, jõudis möödunud nädalal Euroopasse siiski üle 80 miljoni kuupmeetri Vene gaasi päevas. Uskumatul kombel toimus see läbi Ukraina. Võrreldes varasemaga moodustab see kõigest 10 protsenti möödunud aastal samal ajal Venemaalt Euroopasse tulnud kogusest,» tõdes Miller.