Prantsusmaa laenab tuleva aasta eelarves rekordiliselt palju

«See ei ole piirav eelarve ega ka mitte lihtne eelarve. See on vastutustundlik ja kaitsev eelarve suure ebakindluse ajal,» ütles rahandusminister Bruno Le Maire pressikonverentsil.

Elektri- ja gaasihinnad on alates Venemaa kallaletungist Ukrainale hüppeliselt kasvanud ja ametnikud on kutsunud «energiakarsklusele», et vältida nappusi kui sõda edasi venib.