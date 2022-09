Eesti Gaasi oktoobrikuine hinnatõus jääb kardetust tublisti leebemaks

Eesti Gaas lubas varem, et kui maagaas septembris odavneb, vaadatakse oktoobri hinnatõus üle. Gaasifirma juht Margus Kaasik rääkis hiljuti, et augusti lõpus klientidele saadetud oktoobri hinnapakkumine tehti siis, kui gaasi börsihind oli üle 300 euro megavatt-tunni eest. Tänaseks on hind langenud ligi 170 euroni MWh.