Soome Fortum võtab välja esimese osa valitsuse laenust

Fortum märkis, et ehkki Põhjamaade energiahinnad on hiljutisest rekordtasemest mõnevõrra langenud ja turg on muutunud vähem volatiilseks, peab ettevõte võtma septembri lõpuks välja 350 miljoni eurose osamakse, et abipakett kehtivust ei kaotaks.