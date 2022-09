Valitsus ei plaani tõsta ettevõtete tervisekulude piirmäära

Ministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna juhataja Erle Kõomets tõi välja, et 2021. aastal kasutas ainult viis protsenti kõigist tööandjatest töötajate tervise edendamise kulude hüvitamise võimalust, mis on praegu 100 eurot kvartalis. Nendest omakorda kõigest neli protsenti kasutas ära kogu 400 eurot ning üle 400 euro aastas hüvitas 11 protsenti nendest tööandjatest. Keskmine hüvitise suurus töötaja kohta oli 92 eurot aastas.

«Kuna aastane keskmine hüvitise suurus ja tööandjate aktiivsus antud maksusoodustuse võimaldamisel töötajatele on madal, ei ole hetkel probleemiks liiga väike piirmäär. Probleemiks on pigem tööandjate vähene aktiivsus tervise edendamiseks tehtavate kulutuste hüvitamisel. Seega tuleb esmalt tõsta tööandjate aktiivsust meetme kasutamisel ning alles pärast selle eesmärgi täitmist on võimalik analüüsida piirmäära tõstmise vajalikkust,» selgitas Kõomets vastuses Eesti Tööandjate Keskliidu piirmäära tõstmise ettepanekule.