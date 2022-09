Venelased tühjendavad Soomes agaralt pangaautomaate

«Kahjuks on see tõsi. Soome piiri lähistel on automaatide tühjendamise trend kestnud juba juuli keskpaigast ehk pärast piiri avanemist,» ütles sularahaautomaatide (ATM) eest vastutava Nokas CMS Oy maajuht Risto Lepo Ilta-Sanomatele. Tema sõnul pole ettevõttel piisavalt ressurssi, et automaate iga päev täita. «Venelased tühjendavad koheselt kogu masina,» märkis Lepo.