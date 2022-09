Suurtehing ⟩ Ettevõtja Margus Linnamäe ostab enamusosaluse Confidos

Confidos enamusosaluse müüva KT Holdingu üks omanikest Tarmo Laanetu selgitas, et Confido on teinud võimsa kasvu, kuid see on alles teekonna algus. «Me oleme endiselt aktiivses kasvufaasis ning käimas on kapitalimahukad investeeringud, mille edukaks elluviimiseks pean vajalikuks kaasata tugeva finantstaustaga investori.»

Margus Linnamäe ütles tehingut kommenteerides, et on Confido arengut pikemat aega huviga jälginud ja tal on hea meel omandada strateegiline osalus nii suure potentsiaaliga ettevõttes.

«Confido meeskond on teinud muljetavaldavat tööd ja mulle väga meeldib selle ettevõtte visioon. Omanikeringi astumine loob võimaluse ambitsioonikatele plaanidele hoogu juurde anda,» ütles Linnamäe, kelle sõnul on väga oluline, et ettevõtte arengut siiani tüürinud Tarmo Laanetu ja Kadi Lambot jätkavad nii omanikeringis kui ka panustavad ettevõtte arengusse.

Tehingu jõustumise järel kuulub Linnamäele 70 protsenti, Laanetule 20 protsenti ja Lambotile 10 protsenti ettevõttest. Lepingu maksumust ega muid detaile pooled ei avalda.