Kuidas sõlmida töölepingut töötajaga, kellele on tööd pakkuda vaid kümnekonnaks tunniks nädalas?

Tihti tekitab töötajates segadust, kui töötundide asemel on töölepingusse märgitud näiteks 0,25 koormusega vms. Sellise kokkuleppe korral ei ole alati teada, mitu tundi päevas või nädalas töötaja töötama peab. Töölepingusse tuleks kirjutada, et tööaja kestus on 10 tundi nädalas. Selline kokkulepe on pooltele üheselt mõistetav, selge ja arusaadav.