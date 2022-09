Vee-ettevõtete liidu uueks juhiks sai Raili Kärmas

EVELi juhatuse esimehe Andres Aruheina sõnul seisab vee-ettevõtetel lähiajal ees olulisi väljakutseid. Neist põletavaim on ilmselt kõrgete elektrihindadega seonduv, mis on pannud vee-ettevõtted surve alla ning ohustab puhta joogivee kui elutähtsa teenuse pakkumise toimepidevust, märkis Aruhein.

Kärmas ütles, et tema jaoks on olulisimaks vee-ettevõtjate jätkusuutlikkuse tagamise küsimus, et veetaristu kaudu oleks võimalik puhast joogivett ning reovee puhastamise teenust pakkuda inimestele ka aastate pärast. Lisaks peab ta oluliseks, et vee-ettevõttes töötavad spetsialistid oleksid ühiskonnas rohkem väärtustatud ja tõuseks inimeste teadlikkus vee-ettevõtete panusest joogiveega varustamisel ning keskkonna kaitsmisel.