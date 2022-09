Eesti Vee-ettevõtete Liidu uueks juhiks sai Raili Kärmas

EVEL-i juhatuse esimehe Andres Aruheina sõnul on Raili Kärmasel laiapõhjalised teadmised veeturu toimimise kohta ning tal on olemas selge arusaam vee majandamisega seotud probleemistikust.

«Vee-ettevõtetel seisab lähiajal ees mitmeid olulisi väljakutseid, millega uuel tegevjuhil tuleb rinda pista. Neist põletavaim on ilmselt kõrgete elektrihindadega seonduv, mis on pannud vee-ettevõtted surve alla ning ohustab puhta joogivee kui elutähtsa teenuse pakkumise toimepidevust,» märkis Aruhein.

«Kõige olulisem, mille eest ma EVEL-i tegevjuhina seisan, on vee-ettevõtjate jätkusuutlikkuse tagamise küsimus, et suures osas Euroopa Liidu abirahade eest rajatud veetaristu kaudu oleks võimalik puhast joogivett ning reovee puhastamise teenust pakkuda inimestele ka aastate pärast. Selleks vajab veetaristu igapäevaselt professionaalset hooldust ja regulaarseid reinvesteeringuid,» märkis EVEL-i tegevjuht Raili Kärmas. «Oluline on ka koostöö erinevate riigiasutuste ja ülikoolidega, et veeteenuse toimepidevus ja kõrge teenuse kvaliteet oleksid tagatud.»