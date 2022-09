Töötajaid plaanib juurde värvata 45 protsenti tööandjatest

Tulemustest selgus veel, et 36 protsenti plaanib hoida praegust taset, 16 protsendil on kavas töötajate arvu vähendada ning 3 protsenti pole veel otsustanud, selgus Manpower Groupi uuringust.

Kõige enam on tarvis inimesi värvata IT-sektorisse, millele järgnevad pangandus-, kinnisvara- ja kindlustusvaldkond. Tõenäolisemalt värbavad inimesi praegu suured organisatsioonid, väikefirmad on pigem äraootaval seisukohal.

Uuringu kohaselt on värbamisaktiivsus maailmas aga ebaühtlane – Euroopas värvatakse uusi töötajaid pigem tagasihoidlikult, samas Aasias ja Kesk- ning Lõuna-Ameerikas on vajadus uute inimeste järele kõrge. Endiselt tõdeb kolm neljandikku ettevõtjatest, et olenemata sellest, kas värvata on vaja vähe või palju inimesi, pole tööturult võtta neile vajalike kompetentsidega töötegijaid.

Maailma kõige värbamisaktiivsemad riigid on hetkel Brasiilia, India, Costa Rica, Hiina ja Colombia. Euroopa riikidest on värbamise osas enim positiivsemalt meelestatud Rootsi, Prantsusmaa, Norra ja Belgia ning tagasihoidlikumad oma plaanides on Ungari, Kreeka, Poola ja Hispaania.

Manpoweri Baltikumi juht Heigo Kaldra sõnas, et kui maailma värbamiskaart näitab ebaühtlast pilti, siis sama võib öelda ka Eesti kohta, kus ettevõtjad käituvad ebakindlal ajal erinevalt.