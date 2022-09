Kõrged praamipileti hinnad peletasid automatkajad Hiiumaalt

«Bussireisid taastusid, samuti õpilaste ekskursioonid. Kuna piirid läksid jälle lahti, valis osa Eesti siseturiste Hiiumaa asemel Türgi või mõne teise välismaa sihtkoha, kuid soomlasi, rootslasi, sakslasi ja lätlasi jõudis meile suhteliselt vähem kui teistesse Eesti piirkondadesse. Lääne-Euroopa puhul avaldas ilmselt mõju ka sõjahirm,» ütles Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav, kelle hinnangul on lähivälismaa turistid Hiiumaa jaoks sihtturg, millega tuleb jätkuvalt tegeleda.

Parvlaevapileti hinnatõusu mõju

«Tavapärasest aktiivsem külastatavus augustis päästis turismitegijate hooaja. Kõigi külastatavuse languse põhjuste kohta see küsitlus järeldusi teha ei võimalda, kuid seos parvlaevapiletite hinnatõusuga on olemas, turistide vähenemist parvlaevapiletite hinnatõusu tõttu mainis kokku 26 % vastanutest. Hiiumaa mandriühendus vajab selgemat visiooni ja selle selgitamist avalikkusele. Meil on vaja lisalaeva,» tõdes Üksvärav.