Valitsus plaanib kinnitada rohepoliitika tegevuskava veel sel sügisel

Näitajad halvenevad igas valdkonnas

Eksperdid nentisid, et Eesti looduse seisundi näitajad on halvenemas nii maastike, ökosüsteemide kui ka liikide tasemel. Väljaspool kaitstavaid alasid on looduse seisund vilets, kaitstavad alad üksi ei suuda tagada looduse mitmekesisust ja looduse hüvede säilimist. Maakasutuse intensiivsus on kasvamas ning taristu ja asulad laienevad.

Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor Aveliina Helm toonitas, et see, kuidas me oma maa ja loodusega ringi käime, on ääretult oluline nii kliima, kui ka meiega kodumaad jagavate teiste liikide jaoks.

«Heas seisus loodus on meie endi elukeskkonna alustala. Eesti maastikud - meie metsad, sood ja niidud - on ka meie kõige olulisemaks liitlaseks kliimamuutuse ulatuse ja mõjude leevendamisel. Seetõttu on murettekitav, et meie maakasutuspraktikad on tänaseks viinud Eesti looduse kasvuhoonegaaside siduja poolelt heitja poolele ehk kliimamuutuste olulisest leevendajast on saanud nüüdseks neisse panustaja,» ütles Helm ning lisas, et väga oluline on, et seaksime suuna sellise maakasutuse poole, mis nii loodust tervikuna kui ka tema tähtsust kliimamuutuste leevendajana väärtustaks.