NÄDALA PERSOON ⟩ Kadri Simson: Pean õigeks, et me ei saada Venemaale raha

Praegu on positsioon muutunud. Eesti volinik Kadri Simson (Keskerakond) on tähelepanu keskmes, sest Euroopa maadleb viimase poole sajandi suurima energiakriisiga. Üks Euroopa Komisjoni ettepanek on Eestis palju pahameelt põhjustanud, nimelt soovib komisjon energiafirmasid erakorraliselt maksustada, et niiviisi korjata liikmesriikide eelarvetesse 140 miljardit eurot. See on pool 280 miljardist, millega liikmesriigid on viimase aastaga energiahindu doteerinud.