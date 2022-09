LUUBI ALL ⟩ Kuidas Kaja Kallas otsustas rahva paanikasse ajada

Ilmselt millalgi neljapäeva hommikul tuli peaminister Kaja Kallasel (RE) mõte, et võiks teha erakorralise telepöördumise, kus rääkida julgeolekust ning konkreetsemalt, et Venemaa võib Eesti oma elektrivõrgust lahti ühendada ja see omakorda võib kaasa tuua elektrikatkestusi. Peaministri lähimad nõuandjad olid plaaniga päri või ei osanud valitsusjuhile vastu vaielda.