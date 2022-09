Venemaa mobiliseerib lennufirmade töötajaid

Vähemalt viie lennufirma, sealhulgas Venemaa suurima lennufirma Aerofloti, töötajad ja enam kui 10 lennujaama töötajad said teateid juba järgmisel päeval pärast seda, kui Putin andis korralduse mobilisatsiooni korraldamiseks, teatas Kommersant.

Kolme ettevõtte allikate sõnul võib potentsiaalselt 50-80% töötajatest olla sõjaväkke kutsutud, kusjuures Aeroflotile lähedane allikas ütles, et enam kui pool kontserni kolme lennufirma töötajatest võidakse potentsiaalselt sõjaväkke kutsuda. Aeroflot keeldus kommentaare andmast.

Enamik lennufirmade pilootidest on lennukoolide sõjaliste osakondade väljaõppe saanud reservohvitserid või sõjaväeteenistuse läbinud eraisikud.

Vähemalt viis ettevõtet on hakanud koostama ja kaks on juba saatnud nimekirja töötajatest, kes peaksid olema vabastatud ajateenistusest, sest vabastus on kriitiline mitte ainult pilootide ja lennujuhtide, vaid ka tehniliste, kaubandus- ja IT-spetsialistide jaoks, ütles Kommersant.