Nael langes dollari suhtes 37 aasta madalaimale tasemele

Naelsterling kukkus tasemele 1,1170 dollarit, mis on nõrgim pärast 1985. aasta algust, pärast seda, kui Ühendkuningriigi keskpank tõstis neljapäeval intressimäärasid poole protsendipunkti võrra 2,25 protsendile.

USA Föderaalreserv tõstis päev varem intressimäärasid 0,75 protsendipunkti võrra ning viitas võimalusele, et ees ootab veel sarnaseid hüppeid.

Uuringufirma GfK teatas reedel, et Ühendkuningriigi tarbijate usalduse näitaja langes septembris uuele rekordtasemele (-49), kuna kodumajapidamised « murduvad Ühendkuningriigi kasvava elukalliduse kriisi surve all, mille põhjuseks on toiduainete, kodumaiste kütusearvete ja hüpoteegimaksete kiire tõus».