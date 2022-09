Suurbritannia avaldas kauaoodatud nn pisi-eelarve ehk kuidas britid oma rahvast energiakriisis toetama hakkab

«Peaminister tegutses ülimalt kiirelt, et kuulutada välja üks kõige märkimisväärsemaid sekkumisi, mida Briti riik on iial teinud,» ütles Kwarteng parlamendile niiöelda pisi-eelarvet tutvustades. «Inimesed peavad teadma, et abi on teel.»