Tunne oma õigusi ⟩ Kõnesalvestise väljaandmisest keeldumine toob sunniraha hoiatuse

Andmekaitse inspektsioonile laekub kaebusi, kus kliendid kurdavad, et teenusepakkuja keeldub neile väljastamast kõne salvestusi, mis tõendaks kokkulepete sisu, ütles inspektsiooni avalike suhete nõunik Maire Iro. Teenusepakkujal ei ole aga õigust sellest keelduda.

«Inimesel on õigus enda kohta käivate andmetega tutvuda ja nõudmisel tuleb talle väljastada tema telefonivestluse kõnesalvestise koopia,» kinnitas Iro. «Salvestise esitamisel peab jälgima, et seejuures ei kahjustaks ühegi teise inimese õigusi. Kui ettevõte inimesele tema telefonikõne salvestist ei esita, on tal õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.»

Samamoodi ei saaks piisavaks lugeda, kui inimene, kes soovib tutvuda endast tehtud videosalvestisega, saab vastuseks ümberkirjutuse sellest, mis videos juhtus, mitte aga videopilti ennast. Maire Iro

Andmekaitse inspektsioon teeb vajadusel ettekirjutuse telefonisalvestise väljastamiseks. Üldjuhul kaasneb ettekirjutusega ka sunniraha hoiatus. See tähendab, et kui ettevõte jätab ettekirjutuse täitmata, tuleb tal tasuda sunniraha. Olenevalt juhtumi asjaoludest võib kaasneda ka väärteomenetlus ning trahv. See sõltub aga juba konkreetsest olukorrast.

Tekstifail ei asenda helifaili

Kui inimene on esitanud ettevõttele taotluse kõnesalvestisest koopia saamiseks, siis ei piisa transkriptsiooni väljastamisest.

«Tuleb silmas pidada, et telefonivestluse puhul loetakse isikuandmeteks ka vestlejate hääled ja kõnemaneer,» ütles Iro. Kui kõnesalvestise kohta antakse välja ainult üles kirjutatud tekst, siis ei sisalda see kõiki andmeid, mis salvestises kui isikuandmete kogumis on.