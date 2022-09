Elektrimüüjad plaanivad universaalteenusele üle minevaid firmasid trahvida

Õiguse üldprintsiibi kohaselt on kodutarbijal lepingulistes suhetes seadusandja suurem kaitse, äriühingutel aga on reeglina kõrgem hoolsuskohustus, ütles ettevõtlus- ja IT-minister Kristjan Järvan BNS-ile.

«Teine põhimõtteline erinevus võrreldes kodutarbijaga peitub selles, et leppetrahvide ajalugu äritarbijatel on palju pikem kui kodutarbijatel ning elektrituru jaoks loob nende maksmata jätmine suurema potentsiaalse kahju elektrimüüjatele võrreldes kodutarbijate lepingute lõpetamisega,» selgitas Järvan.

Minister lisas, et universaalteenust osutavad elektrimüüjad loobuvad universaalteenusele üleminevate kodutarbijate leppetrahvidest omal initsiatiivil ja see ei nõua riigilt finantseerimist.

Majanduskomisjon otsustas neljapäeval saata esimesele lugemisele elektrituruseaduse muutmise eelnõu, mis lubaks novembrist universaalteenusena elektrit osta ka mikro- ja väikeettevõtjatel ning kuni gigavatt-tunnise aastatarbimise mahus ka füüsilisest isikust ettevõtjatel, sihtasutustel ning mittetulundusühingutel.

Minister osutas, et paljudel ettevõtetel on juba kehtivad pikaajalised fikseeritud hinnaga elektripaketid, mis on odavamad kui kavandatav universaalteenus. «Ennekõike on universaalteenus suunatud neile ettevõtetele, kes ei ole veel oma hindu fikseerinud ja kasutavad ettearvamatu hinnaga börsipaketti,» ütles minister.

Vaatavad iga juhtumit eraldi

Alexela juhatuse liige Aivo Adamson ütles BNS-ile, et Alexela börsipaketil olevad ärikliendid saavad paketti muuta vastavalt lepingu tingimustele. Siduvad ärilepingud on fikseeritud hinnaga, kus elektrimüüja ja ostja on leppinud kokku hinnaperioodi ja prognoositava tarbitava elektrimahu.

«Kuna praegu on lahtisi teemasid palju, siis oskame öelda, et läheneme igale kliendile personaalselt. Trahv ning selle suurus sõltub lepingust, ning sellest, kui pikk aeg on jäänud lepingu lõpuni,» tõi Adamson välja.

Ka Eesti Gaas lähtub ettevõtete fikseeritud lepingute ennetähtaegsel lõpetamisel lepingu tingimustest. «Ülesütlemise tasu on individuaalne ja see sõltub Eesti Gaasile tekkivatest kuludest seoses konkreetse lepingu ennetähtaegse lõpetamisega,» ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Kersti Tumm.