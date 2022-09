Miljonid kurjategijatele: finantspettused on röövinud inimestelt üle 20 miljoni euro

Välisriikides tegutsevate kõnekeskuste kinnipanek eeldab koostööd selle riigi politseiga. Kuidas te Venemaa kõnekeskusteni jõuate?

Venemaaga pole meil koostööd, see on välistatud ja Vene pätid saavad jätkata oma kõnesid.

Me saame panna Interpoli kaudu sealseid pätte otsingusse ja taotled nende väljaandmist, aga kui koostöö on nii miinimumi viidud, siis on sealt raske midagi saada. Vene kodanikud ei anna oma kaasmaalasi välja. See eeldaks riikidevahelisi kokkuleppeid ja koostööd, mida meil ei ole.

Kas kohut selliste pättide üle mõistab asukohamaa kohus?

Kui me suudame näidata ära, et nende tegevus on Eesti elanike vastu ja nad on tekitanud neile kahju, siis saame neid selle alusel välja taotleda ja siin kohtu alla anda.

See on tuleviku küsimus, mis tuleb ära teha, et näidata meie tõsiseltvõetavust vaatamata sellele, kus kurjategijad paiknevad. Me saame nad kätte ja anname kohtu alla.

Kas tehnilisi võimalusi ei ole takistada neil kõnede tegemist?

See ei ole lihtne, sest need on internetikõned, mitte GSM-kõned. Neid saab eristada, aga seal on omad tehnilised nüansid, mis muudavad selle keeruliseks.

Mis on viimase aja trendid, mille suhtes inimesed peaksid olema tähelepanelikud?

Levivad ka kirjad politsei nimel, kus inimesi süüdistatakse pedofiilias või pornograafia vaatamises. Eesti Energia nimel palutakse kinnitada energiapakett, milleks on vaja kasutada PIN-koode. Algus on natuke erinev, aga lõpus jõutakse ikka selleni, et tuleb sisestada oma kasutajatunnus ja isikukood selleks, et kurjategijad pääseks internetipanka ja saaks konto tühjaks teha.