Eestlase leib läheb järjest kallimaks

Eurostati andmetel tõusis leiva hind augustis Euroopa Liidus aastataguse ajaga võrreldes 18 protsenti, mis on otsene tagajärg Venemaa invasioonile Ukrainasse. Sõda on suuresti häirinud maailmaturge, sest Venemaa ja Ukraina on olnud peamised teravilja, nisu ja maisi eksportijad.