President Karis avas USAs Eesti kasvuettevõtte peakontori

«Idufirmad ja digisektor on olnud Eesti majanduse üheks kiiremini kasvavaks valdkonnaks. On aeg tuua meie digisektori innovatsioon ülejäänud majandusse ja laiemalt maailma. Clevon on näide selle võimalikkusest. Kombineerides tehnoloogiat ettevõtlusega on Clevon suutnud luua midagi, mis muudab kogu mobiilsussektorit ja loodetavasti aitab muuta maailma paremaks,» sõnas Eesti riigipea.

Eesti on president Karise sõnul rahvusvaheliselt tuntud kui silmapaistev koht uuenduslikuks ettevõtluseks. «Meie suurepärane ettevõtluskeskkond on sünnipaigaks kümnele ükssarvikule. Loodame, et aastaks 2025 on Eestis juba 25 ükssarvikut ja et üks neist on Clevon,» lisas riigipea. President Karis väljendas lootust, et Clevoni isejuhtivad elektrisõidukid saavad olema osa transpordi tulevikust.