VIDEO JA BLOGI ⟩ Veskimägi: Venemaa saab Eesti mõne minutiga elektrisüsteemist välja lõigata

Eleringi juhi hinnangul on säärase ohu realiseerumine varasemast tunduvalt tõenäolisem. «Risk erakorraliseks eraldumiseks ühtsest Venemaa elektrisüsteemist on olnud teada aastaid. Täna on muutunud tõenäosus. Aga see muutus on toimunud üldisest julgeolekuolukorrast tingituna, mitte spetsiifiliselt elektriturust,» ütles ta.

Lõplikult on Balti riigid Veskimägi selgitusel eraldumiseks valmis 2025. aasta lõpuks, kuna see nõuab suuri taristuinvesteeringuid. Varasem, erakorraline eraldamine tähendaks Eleringi juhi hinnangul suuri rahalisi kulusid ning suurendaks elektrikatkestuste ohtu.

Kui aga Venemaa süsteemihaldur peaks meid ühepoolselt eraldama, ei teki Eleringi hinnangul siiski suurt ebabilanssi. «Me oleme selles maandanud, hoides Baltikumi suures plaanis tasakaalus Venemaa suhtes, et kui need liinid ka välja lülitatakse, siis ei teki ebabilanssi, ei teki sellist ohtu, et elektrisüsteem võiks selle tõttu osaliselt või täielikult kustuda,» toonitas võrguettevõtte juht.

Veskimägi selgitas, et baasstsenaariumi järgi sünkroniseeriksid Balti riigid end äkilise Venemaa ühenduse katkemise puhul Mandri-Euroopaga 6–12 tunni jooksul. Selleks on tema kinnitusel olemas nii tehniline valmisolek kui ka lepinguline raamistik. Lisaks on kokkulepe Rootsi ja Soome süsteemihalduritega, et vajadusel saab Balti elektrisüsteemi toestamiseks kasutada Estlinke ja Rootsi–Poola elektriühendust.