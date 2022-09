Elering: vajadusel oleme valmis elektrisüsteemi sünkroniseerimiseks Euroopaga

Risk, et Venemaa desünkroniseerib Eesti ja Balti riigid oma elektrisüsteemist erakorraliselt, on tavapärasest suurem alates veebruarist, mil Venemaa ründas Ukrainat. Elering, nagu ka naaberriikide süsteemihaldurid on selleks valmistunud ja valmis. Midagi spetsiifilist või erakorralist elektrisüsteemi talitluses ei ole.