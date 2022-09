Narva andis Ragn-Sellsi põlevkivituhkade väärindamise tehasele loa

Praeguseks on toote vastu juba suurt huvi näidanud globaalsed suurettevõtted. Nende seas Euroopa üks suurim plastikaknaraamide tootja Gealan Saksamaalt ja maailma viie suurima põrandamaterjalide tootja hulka kuuluv Tarkett Prantsusmaalt, kes soovivad oma tootmises kasutada toormaterjale, mille CO2 jalajälg on võimalikult väike. Euroopa Liidus ja Eestis seatud rangete kliimaeesmärkide täitmise tingimustes on selliste materjalide eelistamine järjest kasvav suund.

Eesti Energia juhatuse liige Margus Valsi sõnul on neil partnerina hea meel, et koostööprojekt Ragn-Sellsiga on jõudnud järgmise suurema teetähiseni. «Eesti Energia arendab olemasolevast elektri- ja vedelkütuste tootmisest ringmajandusel põhineva süsinikuneutraalse ja jäätmevaba keemiatööstuse, kus iga meie toode ja tootmisprotsessi kõrvalsaadus on sisendiks järgmise toote valmistamiseks ning elukaare lõppu jõudnud tooted saavad meie protsessi sisendiks. Nii otsime pidevalt uusi võimalusi ka tuha senisest suuremaks väärindamiseks ja maksimaalseks ärakasutamiseks,» lisas Vals.

Kaltsiumkarbonaadi tootmine on praegu keskkonda oluliselt kahjustav, näiteks iga tonni uue toote maa seest välja kaevamiseks emiteeritakse ligi üks tonni CO2, mis on võrreldav tsemenditööstusega. Ragn-Sellsi poolt toodetav PCC on aga negatiivse CO2 bilansiga ehk selle toomise käigus seotakse rohkem CO2 kui emiteeritakse. Ragn-Sells suudab põlevkivituhkade väärindamise käigus aastas siduda 250 000 – 300 000 CO2, mis moodustavad 10 protsenti FIT55 raames Eesti riigile pandud süsiniku sidumiskohustusest.

Ragn-Sellsi, Tartu ülikooli, Taltechi ning mitmete rahvusvaheliste teadusasutuste koostöös sündinud tehnoloogia võimaldab toota elektritootmise tuhast ja CO2 emissioonide kaasabil ülipuhast kliimapositiivset kaltsiumkarbonaati. Tootmise käigus ei teki õhuheitmeid, sest põletusprotsessi ei kasutata, samuti on pidevas ringluses tootmises kasutatav vesi ning kõik kõrvalained suunatakse samuti ringlusesse. Müra- ja lõhnahäiringuid hoiab ära kinnine tootmisprotsess ja kaasaegse tehnoloogia kasutamine.