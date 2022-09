Erdoğan: Türgi kaalub Venemaa Mir maksekaartide äralõikamist

«Ma kutsun kokku (kohtumise) reedel Istanbulis ja langetan lõpliku otsuse» selle kohta, kas lõpetada Venemaa kaartide kasutamine, tsiteeris Türgi meedia Erdoğani sõnu New Yorgis ajakirjanikele.

NATO liige Ankara on põhimõtteliselt vastu Lääne sanktsioonidele Venemaa suhtes ning tal on tihedad sidemed nii Moskva kui ka Kiieviga, oma Musta mere naabritega. Türgi mõistis Venemaa sissetungi hukka ja saatis oma diplomaatilise tasakaalu raames Ukrainasse relvastatud droonid.

Ometi on lääneriigid diplomaatide sõnul üha enam mures Türgi ja Venemaa vaheliste tihedamate majandussidemete pärast, eriti pärast mitut Erdoğani ja president Vladimir Putini vahelist kohtumist, sealhulgas eelmisel nädalal Usbekistanis.

Varem neljapäeval ütles Venemaa riikliku kaardimaksesüsteemi juht, et Mir-pangakaardid töötavad Türgis jätkuvalt, hoolimata sellest, et kaks panka need katkestasid.