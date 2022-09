Microsoft avaldas kaks tegurit, mis hoiavad noori tööl lahkumisavaldust esitamast

Aasta alguses oli Microsoft töötajate seas läbiviidud uuringus tuvastanud, et 52% küsitluses osalenud noortest inimestest, millenniumi ning z-põlvkonna esindajatest tunnistasid, et kaaluvad sel aastal tõenäoliselt tööandja vahetust. Aga kõik pole kadunud ning tööandjatel on lootus noori enda ettevõttega siduda.