IT-üksuse pidamine pole kulu, vaid pikaajaline investeering

Sisutut tööd pole mõtet teha

Seetõttu on oluline mõista, et IT-meeskonda ja -taristusse ning ka kõikidesse teistesse tugiüksustesse tehtav investeering saab tulus olla vaid siis, kui tehtavate käikude taga on selge äriline loogika. Pole mõtet tööle võtta veel kümmet arendajat, kui teenuste eest vastutavad tootejuhid tunnetavad, et tegelikult saaks kõik nende soovitu tehtud ka praeguste inimestega. Laienemine ja haarde suurendamine on küll tore, kuid investeeringud investeeringute tegemise pärast lõppevad harilikult miinuses.

Niisamuti ei tasuks aga langeda ka teise äärmusesse ning investeeringute tegemisse liiga ettevaatlikult suhtuda. Kui äripoolel on selged nõudmised ja visioon millegi suure ära tegemiseks, kuid IT-pool ei suuda oma praeguste ressrussidega neile ootustele vastata, tulekski meeskonda laiendada ning teha vajalikud kulutused, mis aitavad uue ja eelduslikult tulusa teenuse või toote turule tuua. Neid otsuseid saab aga teha vaid reaalsel äriloogikal põhinedes ning IT-osakond ei saa iseseisvalt oma väikest kuningriiki ehitada – IT on traktoripark ning äriloogika on see, mis peab näitama, millisele põllule minna, mitut masinat vaja läheb ja kui kiirelt ning milliste agregaatidega peab töö tehtud saama.

Iga investeering ei too kohest tulu

Laia pildi ja suuremate investeeringute kõrval ei tasu ka tähelepanuta jätta väiksemaid tegevusi ning seda, mis aitab IT-tiimi või mõne muu tugiüksuse teravana hoida. Kuigi kaugelt vaadates võib tunduda mõttetu, et mõni IT-tiim ehitab nädalakese proof-of-concept lahendust, mida ilmselt veel lähiaastatel praktikas rakendada ei saa, siis on ka oma roll sellel. Iga uus katsetus ja millegi teistsuguse proovimine aitab meeskonna teravana hoida, aitab tiimiliikmeid motiveerida ning valideerida ideid, mida seni reaalsuses katsetatud pole. Seda kõike selleks, et kui ühel hetkel on päriselt vaja midagi sarnast teha, oleks vajalikud oskused ja eelnevad kogemused kiirelt varnast võtta.