Linn tahab rajada elumajade kõrvale ja ärimaja akende alla avatud jäätmejaama

Jevgeni Lištšina, kelle rajatud uue kahekorruselise ärimaja akende all kogu prügikäitlus toimuma hakkab, ütleb, et neid selline lahendus ei rahulda. «Oleme pakkunud linnale välja, et tehke kinnine prügila, angaar, mille sees kogu käitlemine toimuks, või piirake kogu perimeeter neljameetrise müratõkkeseinaga, kuid seda ei ole linn vajalikuks pidanud,» ütles Lištšina. «Väidetakse, et kohalike elanike soovidega on arvestatud, kuid päriselt arvestati nendega osaliselt. Põhimõttelised soovid, nagu müratõkkesein terve jaama perimeetril ja mürasummutav varikatuse lahendus, on täiesti ignoreeritud.»

Jäätmejaam igasse linnaossa

Tallinna abilinnapea Joosep Vimm ütles, et hiljuti vastu võetud Tallinna jäätmekava 2022–2026 näeb ette, et linn rajab ringmajanduskeskuse igasse linnaossa. Seda selleks, et edendada jäätmete liigiti kogumist, kasutada ressursse efektiivsemalt ning täita jäätmete ringlussevõtu sihtarve. Jäätmekava seab eesmärgiks olemasolevad jäätmejaamad ümber kujundada ringmajanduskeskusteks. Olemasolevate jäätmejaamade juurde rajatakse ka ringmaja, kus tegutsevad parandus- ja remonditöökojad ja korduskasutusruumid ning toimuvad koolitused. Mustjõele on plaanis korraga rajada jäätmejaam ning ringmaja.

«Riik on Mustjõe 40 kinnistu andnud Tallinna linna munitsipaalomandisse just jäätmejaama rajamiseks ning muuks otstarbeks seda kasutada ei tohi,» ütles Vimm. Sinna on projekteeritud kaks ühekorruselist hoonet: kontorihoone ja ringmaja, ning varikatusega kaetud estakaad. Ringmajja on kavandatud lisaks jäätmete kogumise ruumidele ka mööbli restaureerimise õppeklassid, taastatava mööbli hoidla ja korduskasutusruum.