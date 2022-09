IATA: lennupiletite järsk kallinemine jätkub

Lennupiletite hinnad on viimase aasta jooksul tõusnud 25 protsenti, mis on suurim aastane hüpe alates 1989. aastast. Kõige kiirem oli kallinemine tänavu aprillis, mil lennupiletite hinnad kerkisid koguni 18,6 protsenti.

Pandeemia ajal rafineerimisvõimsused vähenesid ja nüüd, kus nõudlus tublisti kasvab, liiguvad lennukikütuste hinnad üha kõrgemale. Näiteks USA rafineerimisvõimsus on tänavu 5,4 protsenti väiksem kui 2019. aasta haripunktis, viimase kaheksa aasta madalaimal tasemel. Langus tekkis pärast rafineerimistehaste sulgemist ja ümberehitusi, et toota rohkem taastuvkütuseid.

Samas kutsus Al Baker üles investeerima rohkem alternatiivkütustesse ja lisas, et Qatar Airlines on valmis investeerima säästvasse kütusesse tingimusel, et need on «mõistliku hinnaga».