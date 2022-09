Norra ja Šveitsi keskpank tõstsid hoogsalt intresse

Norra keskpank tõstis intressimäära 11 aasta kõrgeimale tasemele, kergitades intressimäära 0,5 protsendipunkti, 2,25 protsendile. Norges Bank hoiatas ka, et suure tõenäosusega tõstetakse intresse novembris veelgi, kuna inflatsioon on viimastel kuudel kiiresti kerkinud ning on prognoositust palju kõrgem.