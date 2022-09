Konkurentsiameti nägemus elektri- hinnast erineb Eesti Energia omast

Kui me uurimise algatasime, arvasime, et saame kuu ajaga materjali läbi töötatud. Kuna uurimine on olnud rahvusvaheline ja sinna on kaasatud ka meie Läti ja Leedu kolleegid, on läinud loodetust kauem. Oleme aga jõudnud nii kaugele, et mitmed kohtumised nii Läti ja Leedu kolleegidega kui ka Nord Pooliga on peetud ning mingi ettekujutus on meil tekkinud.