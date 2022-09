USA keskpank tõstis taas intressimäärasid 75 punkti võrra

USA Föderaalreserv tõstis kolmapäeval oma sihtintressimäära kolmveerand protsendipunkti võrra vahemikku 3,00 kuni 3,25 protsenti ja andis uutes prognoosides märku, et intressimäär tõuseb selle aasta lõpuks 4,40 protsendini ja jõuab 2023. aastal 4,60 protsendini, et võidelda jätkuvalt tugeva inflatsiooni vastu, vahendab Reuters.

Selle aasta lõpuks prognoositav föderaalsete fondide intressimäär annab märku, et 2022. aastal toimuvatel kahel järelejäänud keskpanga istungitel tuleb kokku veel 1,25 protsendipunkti suurune intressimäära tõstmine, mis tähendab, et tulemas on veel üks 75 baaspunkti suurune intressimäära tõstmine.