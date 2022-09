Tuhanded inimesed protestisid Belgias kõrgete energiahindade vastu

Ametiühingute ja linna politsei teatel osales protestil umbes 10 000 inimest. Inimesed üle kogu riigi kogunesid, marssides plakatite taga, millel oli kirjas «Elu on liiga kallis, me tahame lahendusi koheselt» ja «Kõik tõuseb, välja arvatud meie palgad», või kandes plakateid, millel oli kirjas «Külmutage hinnad, mitte inimesed». Linna liiklus ja ühistransport oli häiritud.

Belgia meediaküsitlus näitas sel nädalal, et 64% küsitletutest on mures, et nad ei suuda endale lubada elektri- ja gaasiarveid, mis on viimase aasta jooksul enam kui kahekordistunud, samas kui 80% vastanutest ütles, et nad püüavad juba praegu energiat ja vett kokku hoida.

«Kui me läheme toidupoodi, siis see, mis on ostukorvis, maksab nüüd 20, 30 eurot rohkem või isegi rohkem, olenevalt sellest, millises poes sa käid. Me oleme jõudnud punkti, kus meie rahakotid ei suuda enam sammu pidada,» ütles AP-le Brüsseli protestija Pascal Kraeso.

Protest kõrgete elektrihindade vastu Brüsselis. Foto: Eric Lalmand

Eelmisel kuul hoiatas peaminister Alexander de Croo, et «järgmised viis kuni kümme talve saavad olema rasked», sest elektri ja maagaasi hinnad on kõrged, mida õhutab Venemaa sõda Ukrainas.