Saksamaa politsei korraldas Vene oligarhi Usmanovi valdustesse 24 reidi

Frankfurdi ja Müncheni prokurörid teatasid, et liidumaa ja föderaalpolitsei otsivad läbi 24 kinnisvara Baieris, Baden-Württembergi, Hamburgis ja Schleswig-Holsteinis. Ajakirjas Der Spiegel ilmunud raporti kohaselt osales haarangutes umbes 250 ametnikku ning väidetav maksudest kõrvalehoidumise summa on 550 miljonit eurot.

Frankfurdi prokuröride avalduses nimetati kahtlusalust vaid Vene ärimeheks. Saksa nädalaleht Der Spiegel, mis esimesena reididest teatas, ütles aga, et tegemist on Usmanoviga. Kaks uurimisega seotud ametnikku, kes rääkisid anonüümselt, kinnitasid Associated Pressile, et tegemist on Usmanovile kuuluva varaga.