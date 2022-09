Venemaa keskpanga juht ähvardab Putini sammu tõttu tagasi astuda

Väljaanne kirjutab, et Putini siseringi hinnangul on Putini terviseprobleemid viinud selleni, et ta ei suuda adekvaatseid otsuseid langeda ning muudab oma otsuseid sageli. «Presidendile lähedalseisvad inimesed on kursis tema patoloogilise suutmatusega otsuseid, eriti võtmetähtsusega otsuseid langetada,» kirjutab väljaanne.