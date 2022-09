Rootsi talvised kriisimeetmed: elektrikatkestuse korral püstita tuppa telk

Energiaagentuur hoiatab, et sel talvel tuleb külmade ilmade korral olla kodudes valmis elektrikatkestusteks nii Rootsis kui ka teistes Põhjamaades. Agentuur jagas katkestustega toimetulemiseks ka rea näpunäited, sest korterite kütmine sõltub suuresti elektrist, kirjutas Aftonbladet.

Akende ette tuleks riputada tekid, et kaitsta tuuletõmbuse eest ja vältida soojuse kadu läbi akende. Kui aga päike paistab, tuleks tekid akende eest eemaldada ja lasta päikesel tuba soojemaks kütta. Mida väiksem on ruum, seda paremini püsib see soe.