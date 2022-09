Ummistunud serverid, ülekoormatud kõnekeskused ja suur hulk rahulolematuid kliente. Tõenäoliselt oleks just selline pilt avanenud oktoobri esimestel päevadel, kui tuhanded elektritarbijad tormanuks oma elektrilepinguid muutma – kuklas vasardamas teadmine, et iga kaotatud päev tähendab vana ja kallima paketiga jätkamist. Säärase kaose vältimiseks leppis riik elektrimüüjatega kokku, et oktoobris viiakse universaalteenusele automaatselt üle kõik tarbijad, kes paketi muutmisest võidavad.