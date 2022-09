Apple tõstab oma rakenduste poe hindu

Euroalal on uus madalaim hind Apple'i rakenduste poes 1,19 eurot. Viimati muutis Apple Reutersi andmetel oma rakenduste poe hindu euroalal eelmisel aastal. Odavaima rakenduse hind langes seejärel valuuta- ja maksumuudatuste tõttu 1,09 eurolt 0,99 eurole.

Euro on sel aastal nõrgenenud USA dollari suhtes viimase kahekümne aasta madalaimale tasemele ja on juba nädalaid olnud dollari pariteedi lähedal. Eurot on survestanud kiirenev inflatsioon, intressimäärade tõus ja kõrgemad energiahinnad.