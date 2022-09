Saksamaa ostab Fortumi osaluse Uniperis

Saksamaa kavatseb osta Fortumi 78-protsendilise osaluse Uniperis ja süstida energiakontserni veel 8 miljardit eurot gaasiimportija riigistamise raames, teatas ettevõte teisipäeval.

Helsingin Sanomati valitsusallikate sõnul jõuti selles küsimuses juba nädalavahetusel sisuliselt kokkuleppele, kuid selle avaldamine on Saksamaa soovil edasi lükatud. Soome päevalehe teatel teatab ettevõte läbirääkimiste tulemustest kolmapäeva hommikul.

Saksamaa suurim Venemaa gaasi importija Uniper kasutas oma sularahareservid ära, hankides gaasi hetketurult pärast seda, kui Venemaa kärpis gaasivooge Saksamaale, käivitades Berliiniga juulis kokku lepitud päästepaketi.

Uniper teatas, et ta pidas valitsuse ja Fortumiga viimaseid arutelusid, et muuta juulis sõlmitud päästepaketti, mis on osutunud ebapiisavaks, arvestades gaasihinna tõusu, vahendab Reuters.

«Selle tulemusena on ette nähtud, et föderaalvalitsus saab Uniperis olulise enamusosaluse,» ütles ettevõte, lisades, et lõplikku kokkulepet ei ole veel sõlmitud. Saksamaa valitsuse kapitalisüstiga ulatub Uniperi stabiliseerimiseks kasutatav päästepakett kokku vähemalt 29 miljardi euroni.

Fortum teatas, et Uniperi tehing hõlmab «Fortumi poolt Uniperile antud rahastamise tagastamist», mille suuruseks on Soome kontsern hinnanud 8 miljardit eurot. Fortumi aktsia tõusis pärast Uniperi riigistamise uudist koguni 9,5 protsenti.

Fortumi jaoks lõpetab tehing 2017. aastal alanud ebaõnnestunud investeeringu Uniperisse ning lõplik kokkulepe riigistamise kohta avalikustatakse kolmapäeval, teatasid allikad.