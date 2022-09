Kaliningrad teeb nädalavahetusel oma elektrisüsteemi eralduskatse

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimärgi sõnul on Eesti koostöös naaberriikidega eralduskatseks valmistunud. «Kaliningradi eralduskatse ei mõjuta oluliselt Eesti elektrisüsteemi tööd ja Elering on koostöös naaberriikide süsteemihalduritega astunud täiendavaid samme, et võimalikke riske veelgi maandada.»