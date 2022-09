Finnair lõpetab oktoobri lõpus Tartu–Helsingi liinil lendamise

Lennufirma otsus lennujaama sulgemist endaga kaasa ei too – lennujaam ja selle personal jätkavad lennuakadeemia, meditsiiniliste ning eralendude teenindamist, teatas lennujaam.

«Finnairi otsus lennuühendus Tartust sulgeda tuli meile väga kurva ja ebameeldiva uudisena. Teeme täna tööd selle nimel, et regulaarlennud Tartust siiski esimesel võimalusel uuesti avada, kuid hetkel on veel vara öelda, kas see saab olema Finnair, kes taasavab liini või mõni muu lennufirma,» rääkis AS-i Tallinna lennujaam juhatuse liige Eero Pärgmäe teates.