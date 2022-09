Saksamaa kavatseb 2030. aastaks söest sootuks loobuda

Kliimavolinik ütles, et hoolimata asjaolust, et Saksamaa käivitas taas kivisöe-elektrijaamad, näeb see 2030. aastaks kivisöe energiaallikana järkjärgulises kaotamises endiselt väljakutset.

Samas märkis Morgan, et olukord Ukrainaga näitab, kuivõrd seotud on energiajulgeolek ja sõltumatus kliima ja poliitilise olukorraga.

AP meenutas, et kümme kuud tagasi, töötades veel Greenpeace'is, arvustas ta maailma riigijuhte selle eest, et need ei otsustanud loobuda kivisöest täielikult, vaid ainult piirasid selle kasutamist. Nüüd aga pooldab ta söe kasutamist talve üleelamiseks.

«Nüüd on fossiilkütused meie jaoks kibe ravim, mille poole oleme sunnitud pöörduma,» vahendab AP tema sõnu. «Peame tagama, et meie elanikel oleks sel talvel piisavalt soe.»