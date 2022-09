Eesti Panga president: murelikuks teeb, et valitsusel pole plaani kulutamist tagasi tõmmata

Mülleri sõnul on eelarve püsiv miinus umbes kolm protsenti SKTst. «Iga kümnes euro mida riik kulutab on laenuraha,» ütles ta. «Murelikuks teeb, et ei paista,et miinus oleks vähenemas,» lausus ta.

Raha kulutada on ka lihtne, sest täna hinnatõusule ja maksulaekumiste suurenemisele eurode juurdevool majanduses on jõuline.

Kui selle aasta keskpaigani püsis tarbimise kasv tugev, sest vaatamata sellele ,et inimeste sissetulekute kasv kõrge hinnatõusuga sammu ei pidanud, üritati oma tarbimist hoida varasemal tasemel säästude arvelt, siis see ei saa lõpmatuseni kesta. Kui aasta keskpaigani kasvas tarbimine kaks korda kiiremini kui sissetulekud, siis selle aasta lõpp ning uus aasta näitavad teist pilti ning keskpanga prognoosi kohaselt tarbimine väheneb. «Järgmise aasta algus näitab selgelt, et kiire hinnakasv on ostujõu ära söönud. Järgmise aastsa tarbimine on väiksem kui sel aastal,» lausus Eesti Panga prognoosimeeskonna juht Rasmus Kattai. Keskpank ootab paranemist alles 2024. aastal.