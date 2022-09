Tallinna lennujaama päikesepargid toodavad 14% tarbitavast elektrist

«Kuna elektritarbimine moodustab suure enamuse meie süsinikuheitest, nõuab see ka kõige suuremat tähelepanu, mistõttu ongi just päikeseparkide rajamine meile oluline. Samuti peame oluliseks lennujaama maade väärtustamist ja kuna ohutuse tagamise eesmärgil ei ole kõikjale võimalik suuri hooneid rajada, oleme need alad rohepöörde jaoks tööle pannud,» selgitas AS Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike.