Samuti oli hirm, et kui Leedu põhivõrk katkestab terveks ööpäevaks elektriühenduse Kali­ningradi (Königsbergi) enklaaviga, võib see kaasa tuua Venemaa tekitatud katkestusi elektrivõrkudes. Kuigi elektrikaubandus Venemaaga on lõppenud, on Eesti, Läti ja Leedu elektrivõrgu stabiilsuse hoidmisel naaberriik endiselt tähtis. Seda hoolimata sellest, et Venemaa hävitab relvadega Ukrainat.